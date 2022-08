Foot - Mercato - OM

C'est déjà la crise à l'OM, le départ de Tudor est réclamé

Publié le 15 août 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Au lendemain du nul concédé contre Brest (1-1) à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1, les supporters de l'OM semblent déjà s'agacer de la situation. En effet, des tags ont été aperçus ce lundi au centre d'entraînement du club phocéen. Igor Tudor, et pour la première fois Pablo Longoria, sont clairement visés par les critiques.

L'été n'a pas été de tout repos pour l'OM. En effet, conscient qu'il ne pourrait pas obtenir les recrues dont il avait besoin, Jorge Sampaoli a abandonné son poste d'entraîneur. Dans la foulée, il a été remplacé par Igor Tudor et les recrues se sont enchaînés sur le mercato. Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jordan Veretout, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Luis Suarez et Alexis Sanchez ont ainsi rejoint le club phocéen dont la préparation n'a pas été idéale. En effet, les matches amicaux disputés par l'OM n'ont pas été très convaincants et surtout, la méthode Tudor fait des dégâts au sein du vestiaire puisque le ton serait monté entre certains joueurs et leur nouvel entraîneur. Néanmoins, la large victoire contre Reims au Vélodrome (4-1) pour lancer la saison avait rassuré les fans de l'OM. Mais ces derniers n'ont pas tardé à s'agacer à nouveau.

Des tags à La Commanderie contre Tudor... et Longoria

Dimanche soir à Brest, l'OM a concédé le nul (1-1) après une prestation beaucoup plus terne. Contrairement au premier match, celui-ci semble bien plus inquiétant et les supporters de l'OM en ont conscience. Ainsi, certains d'entre eux ont manifesté leur mécontentement par le biais de tags inscrits sur les murs de la Commanderie. L'un de ces tags vise directement Igor Tudor qui est invité à partir, mais de façon plus étonnante, Pablo Longoria est également pointé du doigt alors que le président du club phocéen semblait faire l'unanimité auprès des Marseillais jusque-là.

Les tags présents à la Commanderie ce matin 😧« Longoria, Tudor casse toi »« Payet, Dieng 💙 »(@Mode55489648) pic.twitter.com/grrowwohUU — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) August 15, 2022

Payet et Dieng soutenus par les fans de l'OM

A côté du tag incitant Igor Tudor et Pablo Longoria à partir, deux joueurs reçoivent en revanche le soutien des fans de l'OM. A commencer par Dimitri Payet qui a débuté sur le banc lors des deux premières journées de Ligue 1. Capitaine et dépositaire du jeu marseillais jusque-là, le numéro 10 du club phocéen ne semble plus être un titulaire indiscutable aux yeux d'Igor Tudor, ce qui semble donc agacer les supporters de l'OM. Tout comme la situation de Bamba Dieng. Apparu très en jambes la saison dernière, le jeune sénégalais se présente comme un solide espoir du club. Et pourtant, Pablo Longoria fait tout son possible pour le vendre et ainsi répondre eux attentes de Frank McCourt. Bamba Dieng est ainsi relégué très loin dans la hiérarchie offensive derrière Arkadiusz Milik, Luis Suarez, Cédric Bakambu et donc Alexis Sanchez. Et ce choix de la direction marseillaise ne fait pas l'unanimité.

Tudor reste serein