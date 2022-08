Foot - Mercato

Icardi, Fabian Ruiz, Ronaldo… Toutes les infos mercato du 15 août

Publié le 15 août 2022 à 12h00 par La rédaction mis à jour le 15 août 2022 à 12h02

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Icardi est chaud pour aller à Manchester United

Annoncé dans le viseur de Manchester United alors que le PSG souhaite plus que jamais s'en débarrasser, Mauro Icardi serait ouvert à l'idée de quitter le PSG pour rejoindre les Red Devils à en croire les révélations de Get French Football News . Seulement, aucun contact n'aurait pour le moment été amorcé entre les deux clubs au sujet du buteur argentin, qui n'entrera pas dans les plans de Christophe Galtier cette saison. Affaire à suivre...



Pour plus d'informations, cliquez ici

MU ne veut pas résilier le contrat de Cristiano Ronaldo

En dépit des révélations de Sky Sports faisant état d'une possible résiliation du contrat de Cristiano Ronaldo, Manchester Evening News apporte de nouvelles précisions sur le feuilleton ce lundi et indique que cette option n'est pas à l'étude au sein de la direction de Manchester United. Les Red Devils entendent toujours conserver CR7 et espèrent le voir honorer son contrat jusqu'à son terme, en juin 2023.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Fabian Ruiz arrive...

La presse italienne dans son ensemble est unanime ce lundi matin : Fabian Ruiz, le milieu de terrain espagnol de Naples, sera la prochaine recrue du PSG. Le transfert devrait avoisiner les 25M€, et Ruiz devrait ainsi être le cinquième renfort parisien du mercato après Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OL : La prolongation de Cherki bientôt réglée ?

Selon Le Progrès et Foot Mercato , l'OL semble finalement toucher au but pour la prolongation de contrat de Rayan Cherki (18 ans) qui devrait prochainement être réglée. Pour rappel, le jeune attaquant lyonnais est actuellement engagé jusqu'en 2023 avec son club formateur.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Le transfert de Paredes bloqué par Rabiot