Foot - Mercato - PSG

PSG : Après Kalimuendo, la prochaine vente déjà identifiée ?

Publié le 15 août 2022 à 10h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG cherche impérativement à boucler plusieurs ventes d’ici la fin du mercato estival, Arnaud Kalimuendo a été cédé au Stade Rennais à cet effet ces derniers jours. Et d’autres éléments pourraient suivre très prochainement, à commencer par Abdou Diallo qui fait office de priorité au Milan AC.

Interrogé samedi soir au micro de Canal + sur la suite du mercato au PSG et notamment l’opération dégraissage, Christophe Galtier a fait passer un message clair : « Où est-ce qu’on en est sur le mercato ? Il y a des joueurs sur le départ, d'autres en instance de départ. La direction souhaitait un renouvellement de l'effectif, tout va s'enchaîner avec le Championnat, la C1 et la Coupe du monde », a expliqué le nouvel entraîneur du PSG, assurant donc qu’il y aurait encore du mouvement dans le sens des départs d’ici la fin du mercato.

Kehrer, Rafinha, Icardi… Les indésirables du PSG

Ce n’est plus un secret pour personne, une liste d’éléments indésirables a été dressée par la direction du PSG dès le début du mercato estival, et Luis Campos est chargé de leur trouver un point de chute avec l’aide d’Antero Henrique : Julian Draxler, Rafinha, Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Thilo Kehrer, Mauro Icardi et Eric Junior Dina Ebimbe sont principalement concernés par cette situation, mais le PSG va également renflouer ses caisses avec des éléments qui n’étaient pas forcément considérés comme étant indésirables au départ. C’est notamment le cas d’Arnaud Kalimuendo.

Transferts - PSG : Campos prépare une grosse opération sur le mercato https://t.co/xJ9oywh5bL pic.twitter.com/jR7feQKcRn — le10sport (@le10sport) August 15, 2022

« Je n’ai pas hésité une seule seconde »

Le jeune buteur a été vendu par le PSG au Stade Rennais pour 25M€, alors qu’il disposait d’une cote XXL sur le marché des transferts (Leeds, Crystal Palace, Everton, Inter Milan), ce qui a donc permis de renflouer les caisses : « Je suis content de rejoindre Rennes. C’est un club que j’ai toujours aimé regarder et je suis content de pouvoir évoluer dans ce club (…) Je n’ai pas hésité une seule seconde quand ça s’est présenté à moi. Je me suis dit que c’est une équipe qui me correspond totalement. Donc j’ai foncé », a confié Kalimuendo juste après son départ du PSG pour le club breton. Et Abdou Diallo pourrait prochainement l’imiter…

Abdou Diallo en direction du Milan AC ?