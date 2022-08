Foot - Mercato OM

Mercato - OM : Un départ surprise à prévoir pour Pablo Longoria ?

Publié le 15 août 2022 à 22h45 par La rédaction

Toujours à la recherche de liquidités sur le marché des transferts, Pablo Longoria serait en train de travailler à de nouvelles ventes d’ici la fin du mercato. D’ici la fermeture de la fenêtre des transferts, le président de l’OM aurait décidé de se séparer d’un élément dans le secteur offensif. Et un départ surprise pourrait bien avoir lieu…

L’OM travaille toujours sur le marché des transferts. Après les recrutements d’Alexis Sanchez et Luis Javier Suarez, Pablo Longoria aurait décidé de dégraisser l’effectif marseillais en attaque. Plusieurs joueurs seraient ainsi concernés, notamment Bamba Dieng, ou encore Arkadiusz Milik, dont l’avenir aurait été relancé. Mais un départ surprise pourrait bien avoir lieu…

Cengiz Under vers Galatasaray ?

En effet, d’après les informations du média turc A-Spor, Cengiz Under serait pisté par Galatasaray. En effet, l’ailier de l’OM ferait l’objet d’une offre de la part du club stambouliote. La formule serait un prêt avec option d’achat. Cependant, cette proposition pourrait ne pas convenir à l’OM, qui serait toujours à la recherche d’un transfert sec pour ses joueurs, et non des prêts…

Galatasaray-OM, une grande histoire cet été

Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que l’OM et Galatasaray sont liés en cette période de mercato estival. En effet, le club turc avait été annoncé sur les pistes de Dries Mertens, Justin Kluivert ou encore Andrea Belotti. 3 joueurs qui étaient étroitement liés à l’OM, avant l’arrivée d’Alexis Sanchez. Galatasaray avait également été annoncé comme prétendant de dernière minute à l’international chilien, mais ce dernier avait déjà fait son choix de signer en faveur de l’Olympique de Marseille.