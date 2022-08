Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Un attaquant de Tudor affole le mercato

Publié le 15 août 2022 à 19h35 par Arthur Montagne

Après avoir largement renforcé l'effectif de l'OM, Pablo Longoria cherche désormais à vendre afin de répondre aux attentes de Frank McCourt qui espère des rentrées d'argent d'ici la fin du mercato. Cela passe donc par des transferts et l'un des joueurs les plus concernés n'est autre que Bamba Dieng, très convoité sur le marché.

Cet été, l'OM ne chôme pas sur le marché et s'est déjà très largement renforcé. Pablo Longoria a effectivement déjà attiré Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jordan Veretout, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Luis Suarez et Alexis Sanchez. Désormais, Frank McCourt espère que le club phocéen va réussir à vendre afin de renflouer les caisses, mais également alléger la masse salariale. Dans cette optique, Bamba Dieng est le principal concerné puisqu'il n'entre pas dans les plans d'Igor Tudor et qu'il dispose d'une belle cote sur le marché. « C'est un joueur important. Il a beaucoup d'impact, il a de la valeur. Mais on doit rappeler les valeurs du sport moderne », expliquait récemment Pablo Longoria. Seul problème, Bamba Dieng espère rester à l'OM. « De son côté, sa décision est prise. Il veut rester. L’OM, c’est son club. Il a l’intention de rendre aux supporters toute l’énergie positive qu’il reçoit par des bonnes performances sur le terrain », assurait l'agent du Sénégalais.

Dieng est très suivi sur le mercato

Néanmoins, cela n'empêche pas plusieurs clubs de se positionner pour recruter Bamba Dieng. C'est notamment le cas du FC Lorient. Selon les informations de Foot Mercato , l'international sénégalais fait l'unanimité au sein de la direction de Merlus. Néanmoins, il existe plusieurs obstacles dans ce dossier à l'image de la formule envisagée dans ce dossier. L'OM souhaite absolument un transfert sec, tandis que les Bretons ne pourront pas proposer mieux qu'un prêt. De son côté, Bamba Dieng, qui souhaite rester à Marseille, a peu de chance d'être intéressé par une arrivée à Lorient.

Nice est très chaud, mais...

Un autre club de Ligue 1 est intéressé et pourrait représenter une option plus intéressante pour Bamba Dieng, à savoir l'OGC Nice. Lucien Favre confirmait d'ailleurs son intérêt pour l'attaquant de l'OM. « C'est un joueur qui prend l'espace, il va vite. Je sais que, comme tous les jeunes qu'on a pris et qu'on prendra peut-être... il y a du travail, un gros travail. Mais on verra. Il faut trouver des solutions ». Mais là encore, les Aiglons ne semblent pas disposés à transmettre une offre de transfert et privilégierait un prêt.

L'OM confirme pour Dieng, mais attend des offres