Real Madrid : Les vérités d'Ancelotti sur le mercato de ses stars

Publié le 15 août 2022 à 18h00 par Amadou Diawara

Très actif au début du mercato estival, le Real Madrid a calmé ses ardeurs ces dernières semaines. A tel point que Carlo Ancelotti semble en avoir fini avec son recrutement. Toutefois, les situations d'Eden Hazard et Marco Asensio restent incertaines. Interrogé sur l'avenir de ses deux stars, Carlo Ancelotti a laissé entendre que le Belge n'allait pas bouger, avant de se montrer beaucoup plus évasif en ce qui concerne l'Espagnol.

Pour ce mercato estival 2022, le Real Madrid s'est fixé la grande priorité de recruter Kylian Mbappé. Et le club merengue avait tout pour réussir ce coup XXL. Alors que Kylian Mbappé était en fin de contrat le 30 juin avec le PSG, le Real Madrid a réussi à avoir un accord de principe avec le joueur pour un transfert libre et gratuit, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, cela n'aura pas suffi pour boucler le transfert de Kylian Mbappé. En effet, le numéro 7 du PSG a finalement préféré parapher un nouveau bail de trois saisons avec le club parisien.

Eden Hazard parti pour rester au Real Madrid ?

Pour se consoler, le Real Madrid a bouclé le transfert d'Aurélien Tchouameni, qui était également dans le viseur du PSG. Et en parallèle, Carlo Ancelotti a pu accueillir Antonio Rüdiger librement et gratuitement car il était en fin de contrat avec Chelsea. Timide sur les arrivées, le coach du Real Madrid a été beaucoup plus actif sur les départs. En effet, Carlo Ancelotti a laissé filer à la fois Isco, Marcelo, Gareth Bale, Luka Jovic et bien d'autres lors de ce mercato estival. Et l'ancien coach du PSG pourrait même boucler d'autres départs XXL d'ici la fin du marché. Alors qu'Eden Hazard et Marco Asensio ne seraient pas assurés de continuer l'aventure avec le Real Madrid à l'issue de cette fenêtre de transferts, Carlo Ancelotti a lâché toutes ses vérités sur ces deux dossiers.

«Asensio est un joueur du Real Madrid»

« Eden Hazard au milieu de terrain ? Je ne sais pas, je dois y réfléchir. Nous devons tenir compte du fait que Vinicius aime son couloir. Il a énormément provoqué son latéral droit aujourd'hui, malgré des espaces très restreints. Quand il est entré, Hazard a été bon, il s'entraîne bien et je crois qu'il aura du temps de jeu cette saison », a précisé Carlo Ancelotti en conférence de presse ce dimanche. Eden Hazard devrait donc rester au Real Madrid cet été.

«C'est un joueur important, mais...»