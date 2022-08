Foot - Mercato - Real Madrid

Hazard, ventes... Ancelotti annonce la couleur pour le mercato

Publié le 13 août 2022 à 15h30 par Dan Marciano

Discret lors de ce mercato estival, le Real Madrid pourrait se séparer de plusieurs éléments dans les prochaines semaines. Présent en conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti n'a pas caché son envie de dégraisser son effectif lors de cette session de transferts. Toutefois, il n'est aucunement question de se séparer d'Eden Hazard.

Président du Real Madrid, Florentino Perez espérait mieux lors de ce mercato estival. Pendant plusieurs mois, le président du Real Madrid a croisé les doigts, espérant une issue positive dans le dossier Kylian Mbappé. Malheureusement pour le dirigeant espagnol, la star française a décidé de rester au PSG et d'étirer son bail. De ce fait, le recrutement de la Casa Blanca est nettement moins reluisant. Le Real Madrid n'a mis la main que sur deux joueurs : Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni. Aucun renfort offensif n'a débarqué dans la capitale espagnole. Et comme l'a annoncé Carlo Ancelotti il y a quelques jours, il n'est pas question de recruter un avant-centre dans les prochaines semaines. « Je ne pense pas que nous manquions d'attaquants, nous avons des solutions alternatives, même si remplacer Karim en ce moment est impossible, il n'y a pas de joueur comme lui » a déclaré l'entraîneur du Real Madrid mercredi dernier.





« Parfois, le fait d'avoir plus de 20 joueurs vous pose des problèmes »

Par contre, le Real Madrid devrait se montrer actif dans le sens des départs. Présent face aux médias ce samedi, Carlo Ancelotti n'a pas caché son envie de dégraisser son effectif. « Si c’est un problème d’avoir autant de joueurs ? Nous le gérons bien. Parfois, le fait d'en avoir plus de 20 vous pose des problèmes à l'entraînement, car si vous devez jouer à dix contre dix pour un exercice tactique, cela crée quelques soucis. L'idéal serait d'en avoir 23, mais nous pouvons gérer cela sans problème » a déclaré le technicien italien dans des propos rapportés par Marca.

« Ceballos et Asensio ? Je dois évaluer le moment présent »

Les joueurs les plus susceptibles de quitter le Real Madrid sont Dani Ceballos et Marco Asensio. « Ceballos et Asensio ? Je dois évaluer le moment présent. Ils sont là et ils travaillent bien. C'est valable pour tout le monde. Je suis concentré sur l'équipe que j'ai. Si quelque chose change dans leur tête, nous nous adapterons » a confié Carlo Ancelotti.

Quid d'Eden Hazard ?