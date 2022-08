Foot - Mercato - FC Nantes

Nantes : Kita répond à Kombouaré pour la suite du mercato

Publié le 15 août 2022 à 17h30 par Axel Cornic

Beaucoup de choses pourraient encore bouger au FC Nantes en cette deuxième partie du mercato estival, ce qui ne ravit pas vraiment Antoine Kombouaré. Ce dernier aimerait y voir plus clair dans son effectif et a mis une certaine pression sur son président Waldemar Kita, qui lui a répondu ce lundi.

La saison dernière a relancé l’engouement autour d’un club historique comme le FC Nantes, qui a traversé des années très compliquées. La Coupe de France pourrait en effet être le point de départ d’un nouveau projet... qui pourrait toutefois perdre ses meilleurs éléments ! C’est évidemment le cas de Ludovic Blas, qui est annoncé de plus en plus proche du LOSC, mais d’autres cadres du FC Nantes pourraient également plier bagages. Cela pourrait être le cas de Moses Simon, mais également d’Alban Lafont, pas vraiment convaincu par le recrutement de son club cet été.

« Aujourd'hui je veux zéro départ, il me faut surtout des arrivées »

Forcément, cette situation agace au plus haut point Antoine Kombouaré, qui avant la deuxième journée de Ligue 1 avait poussé un coup de gueule. « Je vais être très clair avec vous. Aujourd'hui je veux zéro départ, il me faut surtout des arrivées » a lancé le coach du FC Nantes, qui a directement évoqué les cas de Ludovic Blas et de Moises Simon. « Blas et Simon ? Vous l'avez vu ce soir (vendredi), on n'a que quatre attaquants, avec Evann Guessand et Mostafa Mohamed, donc il faut les garder et travailler pour avoir des renforts. Oui c'est une urgence aujourd'hui, c'est très clair ».

« Aujourd'hui, on veut garder le groupe qu'on a »

La réponse du président Waldemar Kita ne s’est pas faite attendre et s’il assure être sur la même longueur d’ondes que son entraineur, il semble tout de même le remettre gentiment à sa place. « L'entraîneur est inquiet mais la première personne inquiète, c'est moi. Il ne faut pas oublier que le marché ne bouge pas beaucoup et que c'est pareil dans tous les clubs. On n'a pas fait partir de joueurs non plus : sur les six qui nous ont quittés, il n'y avait qu'un seul titulaire (Randal Kolo Muani parti à l'Eintracht Francfort) » a expliqué le président du FC Nantes, dans un entretien accordé à L’Equipe . « Parfois, les entraîneurs et les dirigeants n'ont pas la même façon de voir les choses : nous, c'est sur du long terme ; eux, c'est chaque dimanche. Mais il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a pas de joueurs. Après, qu'ils conviennent ou pas, c'est autre chose... Aujourd'hui, on veut garder le groupe qu'on a ».

« J'ai dit à Kombouaré qu'on allait essayer de prendre deux ou trois joueurs »