Foot - Mercato - FC Nantes

FC Nantes : L’énorme coup de pression de Kombouaré à Kita

Publié le 13 août 2022 à 15h15 par Thibault Morlain

Alors que le marché des transferts fermera ses portes le 31 août à minuit, cela pourrait encore bouger d’ici là. Et du côté du FC Nantes, on retient notamment son souffle pour Ludovic Blas et Moses Simon. En marge de la dernière rencontre face au LOSC, Antoine Kombouaré a alors été très clair, mettant la pression à Waldemar Kita.

A quoi ressemblerait le FC Nantes le 1er septembre ? Après la clôture du mercato estival, le groupe d’Antoine Kombouaré pourrait bien être affaibli. En effet, Ludovic Blas et Moses Simon sont très courtisés. A côté de cela, l’entraîneur des Canaris souhaite encore se renforcer. D’ailleurs, il n’a pas hésité à interpeller clairement la direction du FC Nantes à ce propos.

Mercato - FC Nantes : Le coup de gueule de Kombouare sur ce transfert à 15M€ https://t.co/syiBh3tnrv pic.twitter.com/7wwbqK3ir0 — le10sport (@le10sport) August 11, 2022

« Aujourd'hui je veux zéro départ, il me faut surtout des arrivées »

Ce vendredi, après la rencontre face au LOSC (1-1), Antoine Kombouaré a évoqué la suite du mercato. L’entraîneur du FC Nantes a alors mis la pression sur Waldemar Kita, confiant rapporté par RMC : « Je vais être très clair avec vous. Aujourd'hui je veux zéro départ, il me faut surtout des arrivées. Le groupe souhaite des arrivées. C'est dans notre intérêt à tous. On a suffisamment discuté et on sait qu'aujourd'hui il faut surtout des renforts. Je n'ai pas envie que mon équipe s’affaiblisse ».

« C'est une urgence aujourd’hui »