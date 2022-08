Foot - Mercato - OM

OM : Une nouvelle recrue arrive à l'OM, les coulisses dévoilées

Alors que Pol Lirola a été envoyé en prêt à Elche, l’Olympique de Marseille tiendrait déjà son remplaçant. L’OM négocierait actuellement avec Manchester City afin d’attirer Issa Kaboré. Les tractations avancent bien, puisque le joueur de 21 ans serait attendu ce samedi à Marseille. Il devrait débarquer dans le cadre d’un prêt avec option d’achat d’environ 20M€.

« Un nouvel élément arrivera bientôt. Trois pistons, ce n’est pas suffisant dans l’effectif. Il faut avoir quatre joueurs pour ces deux postes, qui demandent énormément d’énergie . » Présent en conférence de presse vendredi, Igor Tudor s’est exprimé sur les manques au sein de son effectif. Avec l’officialisation du départ de Pol Lirola, l’OM ne compte plus que trois pistons de métier. Le latéral espagnol a rejoint Elche, dans le cadre d’un prêt d’un an, assorti d’une option d’achat fixée à 8M€. Une option que le club espagnol n’aurait, quoi qu’il arrive, pas l’intention de lever à l’issue de la saison.

Son départ devrait donc être compensé, et cela pourrait se produire très rapidement. En effet, l’OM est d’ores et déjà en discussion avec Manchester City concernant Issa Kaboré. Sous contrat jusqu’en 2025 avec les Skyblues , il avait été prêté en Ligue 1, à Troyes, la saison passée. Les tractations avanceraient bien, puisque La Provence indique que les dirigeants marseillais s’attendaient même à ce qu’il arrive vendredi à Marseille. Mais il fallait d’abord que le départ de Pol Lirola soit acté. Issa Kaboré est d'ailleurs une cible de longue date de Pablo Longoria, qui aurait entamé les négociations avec Manchester City dès le mois de juillet

Tout s’est accéléré cette semaine et l’OM pourrait officialiser l’arrivée de sa nouvelle recrue ce week-end. D’après les informations de Foot Mercato , Issa Kaboré serait attendu ce samedi à Marseille. Le Burkinabé de 21 ans devrait s’engager avec l’Olympique de Marseille dans le cadre d’un prêt d’une saison, avec une option d’achat d’environ 20M€, comme le révélait L’Équipe . Une information confirmée par Fabrizio Romano, qui indique que les deux clubs seraient parvenus à un accord. Il viendra concurrencer Jonathan Clauss dans le couloir droit marseillais, même si l’international français devrait tout de même avoir le statut de titulaire indiscutable.

Done deal and confirmed. Olympique Marseille have reached an agreement with Manchester City for Issa Kaboré on loan until June 2023. 🚨🔵 #OMBeen told there’s buy option around €20m. Kaboré will arrive in Marseille today. pic.twitter.com/9qYiiwEsp5