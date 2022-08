Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato : Le coup de gueule de Kombouare sur ce transfert à 15M€

Publié le 11 août 2022 à 22h10 par Amadou Diawara

Alors que Ludovic Blas serait de plus en plus proche de signer au LOSC, Antoine Kombouare a été interrogé sur ce transfert ce jeudi. Et le coach du FC Nantes s'est agacé, précisant qu'il allait finir par fixer une deadline sur ce dossier, qui dure trop longtemps à son gout.

Depuis la fin du mois de juillet, le nom de Ludovic Blas est annoncé avec insistance du côté du LOSC. En effet, les Dogues seraient déterminés à boucler le transfert du milieu offensif du FC Nantes. A tel point que la direction de Lille aurait formulé une offre à hauteur de 15M€ aux Canaris . Toutefois, ces derniers auraient balayé d'un revers de la main cette proposition.

«Il est là et bien là, même si des contacts sont établis avec Lille»

Malgré tout, le LOSC n'aurait pas tiré un trait sur Ludovic Blas, bien au contraire. D'ailleurs, les Dogues seraient tout proches de finaliser le transfert de l'homme fort du FC Nantes. Et il semblerait qu'Antoine Kombouare veuille que ce feuilleton se termine au plus vite.

«Tant que ce n’est pas signé il n’y a rien»