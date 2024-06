Mercato - OM : De Zerbi tient son premier gros coup !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, notamment disputant la Ligue des champions, c’est finalement de l’OM que Lilian Brassier semble de plus en plus proche. Le défenseur âgé de 24 ans a été séduit par la perspective d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi à Marseille, qui aurait trouvé un accord avec Brest.

En attendant l’officialisation de l’arrivée de Roberto De Zerbi, ce dernier tient peut-être sa première recrue à l’OM. Maintenant que le dossier du prochain entraîneur est bouclé, la direction olympienne avance sur son mercato estival et notamment sur la signature de Lilian Brassier.

Transfert à 22M€, l'OM donne les détails https://t.co/4LcfA0h8qn pic.twitter.com/xHQXe338mV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Brassier est déjà d’accord avec l’OM

Auteur d’une belle saison sous les couleurs de Brest, le défenseur âgé de 24 ans n’a plus qu’un an de contrat, jusqu’en juin 2025. Lilian Brassier s’est déjà entendu avec l’OM sur un contrat de cinq ans et il ne restait plus qu’à trouver un accord avec le Stade Brestois, ce qui pourrait être fait.

C’est fait pour Brassier à l’OM