Mercato - OM : Première victoire pour De Zerbi 

Après avoir longtemps négocié avec Sérgio Conceição, l’OM a finalement décidé de changer son fusil d’épaule et c’est Roberto De Zerbi qui devrait débarquer pour prendre en main l’équipe première. Son arrivée n’est pas encore officielle, mais l’Italien a déjà commencé à travailler sur le mercato du club phocéen. Ce dernier aurait même convaincu Lilian Brassier de s’engager avec Marseille.

Depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria est à la recherche d’un entraîneur pour l’OM. Jean-Louis Gasset a décidé de prendre sa retraite à l’issue de la saison et le président marseillais a donc dû activer certains de ses contacts. Dans un premier temps, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, la priorité marseillaise se nommait Paulo Fonseca. Mais ce dernier a préféré rejoindre l’AC Milan et les dirigeants marseillais se sont alors rabattus sur son compatriote, Sérgio Conceição.

De Zerbi a doublé Conceiçao

Alors que les négociations semblaient avancées avec l’OM, Sérgio Conceição ne sera finalement pas l’heureux élu. Ce dernier a mis trop de temps à donner sa réponse à Pablo Longoria, qui a finalement décidé de foncer sur la piste Roberto De Zerbi. Tout s’est fait très vite pour l’Italien, qui a un accord avec Marseille pour un contrat de trois ans et dont l’arrivée dans le sud de la France pourrait même être annoncée très prochainement. Après cela il faudra s’atteler au mercato, mais De Zerbi a déjà commencé à avancer sur certains dossiers.

De Zerbi a convaincu Lilian Brassier