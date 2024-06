Mercato - OM : La signature d’un international français prend forme ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De retour après avoir passé la saison dernière en prêt à Galatasaray, Tanguy Ndombele sera libre à partir du 30 juin prochain, après la résiliation mutuelle de son contrat avec Tottenham. L'OM aimerait profiter de cette situation afin de s’attacher les services de l’international français et serait même très bien placé pour y parvenir.

Le mercato estival de l’OM s’est accéléré ce mercredi. Après avoir enfin trouvé son prochain entraîneur en la personne de Roberto De Zerbi, les dirigeants marseillais semblent avoir passé la vitesse supérieure dans plusieurs dossiers. L’arrivée plus que probable du technicien italien risque d’ailleurs de leur faciliter la tâche dans certains d'entre eux, notamment celui de Lilian Brassier.

L’OM veut recruter Brassier et Belloumi

Comme indiqué par Foot Mercato , le défenseur âgé de 24 ans serait très intéressé à l’idée de rejoindre l’OM cet été, notamment en raison de la perspective d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le club aurait même déjà trouvé un accord contractuel avec Lilian Brassier et il ne resterait plus qu’à s’entendre avec Brest, où il ne lui reste qu’un an de contrat. Dans le même temps, les dirigeants marseillais ont également avancé sur la piste menant à Mohamed Bachir Belloumi (22 ans), attaquant de Farense, pour qui ils auraient formulé une offre de 4M€ bonus compris.

L’OM bien placé dans le dossier Ndombele ?