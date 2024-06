OM : Un projet à la Manchester City est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une longue attente, l’OM a enfin trouvé son nouvel entraîneur. Il s’agit effectivement de Roberto De Zerbi qui débarque en provenance de Brighton. Selon Grégoire Defrel, qui a évolué sous les ordres de l’Italien à Sassuolo, le club phocéen réalise d’ailleurs un très gros coup, notamment grâce à la proximité entre De Zerbi et Guardiola.

C'est finalement Roberto De Zerbi qui va devenir l'entraîneur de l'OM. Grégoire Defrel, qui a évolué sous les ordres du technicien italien entre 2019 et 2021 à Sassuolo, estime que son projet de jeu ressemble à celui de Pep Guardiola.

Mercato - OM : Un international français arrive pour 0€ ? https://t.co/J2dJnfZI7l pic.twitter.com/UR21lOgC37 — le10sport (@le10sport) June 19, 2024

«C'est un disciple de Pep»

« Ça, on n'y a pas eu le droit, mais il nous lançait souvent : "J'espère que vous avez vu le match de City." C'est un disciple de Pep, il voulait qu'on observe ses sorties de balle et nous conseillait de regarder les grands matches en général. De Zerbi ne voulait pas qu'on dégage le ballon, lui, c'est vraiment le jeu au sol. Il disait qu'il bandait quand une action partait du gardien et qu'elle arrivait proprement dans la surface adverse après cinquante passes. Pour lui, c'était un orgasme », assure l’attaquant de Sassuolo dans les colonnes de L’EQUIPE , avant d'ajoute que le beau jeu est une obsession pour Roberto De Zerbi.

«De Zerbi ne voulait pas qu'on dégage le ballon, lui, c'est vraiment le jeu au sol»