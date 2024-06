Mercato : De Zerbi prêt à insulter les joueurs de l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce n’est pas encore officiel, mais le prochain entraîneur de l’OM sera Roberto De Zerbi. Après avoir pensé à Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao, le club phocéen s’apprête à frapper un très gros coup avec l’Italien. Grégoire Defrel connaît d’ailleurs très bien De Zerbi pour l’avoir connu à Sassuolo. L’attaquant français a prévenu les joueurs de l’OM de ce qui les attend.

En quête du successeur de Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria touche enfin au but pour le nouvel entraîneur de l’OM. Et ce n’est autre que Roberto De Zerbi qui s’apprêterait à s’asseoir sur le banc olympien. Après avoir annoncé son départ de Brighton, l’Italien va donc poursuivre sa carrière comme entraîneur du club phocéen. Les joueurs de l’OM n’ont qu’à bien se tenir avec De Zerbi.

« Il y avait même parfois des insultes »

Joueur de Roberto De Zerbi à Sassuolo, Grégoire Defrel a prévenu l’OM concernant l’Italien et ses méthodes. Et ça risque de chauffer : « Quand il entre sur le terrain, c'est un autre homme, très sévère, qui s'énerve et crie beaucoup. Je retiens les exercices pour les sorties de balles. Ça pouvait durer une heure. Tant qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait, on ne sortait pas du terrain, il hurlait : "Vous n'allez pas rentrer chez vous !" Il y avait même parfois des insultes, mais ça restait dans le cadre du foot évidemment, et puis quand le dimanche arrive, que tu t'amuses, que ça joue, tu te dis que ça vaut le coup ».

« C'est avec ce coach que j'ai vu le plus de joueurs saturer »