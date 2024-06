Transferts : Le RC Lens a trouvé son futur attaquant !

Jean de Teyssière

Au RC Lens, l'été qui arrive promet d'être très animé. Déjà, Franck Haise a quitté le club pour rejoindre l'OGC Nice. Will Still a pris les rênes du club nordiste qui a déjà placé six joueurs sur le marché des transferts. La vente d'au moins un joueur lensois cet été permettrait de recruter l'attaquant géorgien, Georges Mikautadze.

Comme révélé par le10sport.com, Georges Mikautadze pourrait devenir l'attaquant du RC Lens la saison prochaine. Alors que l'AS Monaco et l'OM sont aussi sur le dossier de l'international géorgien, les Artésiens auraient passé la vitesse supérieure pour l'ancien Messin.

Six joueurs sur le départ à Lens

Pour pouvoir se conformer au fair-play financier, le RC Lens doit vendre des joueurs cet été. Qualifié pour les barrages de la Ligue Europa Conférence, le club artésien a mis sur le marché six joueurs, d'après Sacha Tavolieri. Il s'agirait d'Adrien Thomasson, Stijn Spierings, Angelo Fulgini, Wesley Said, Massadio Haidara et Adam Buksa.

Signature au RC Lens, il promet du lourd ! https://t.co/pTKxgAtawN pic.twitter.com/WiL4SARmxh — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

Mikautadze, cible prioritaire de Lens

L'ancien directeur sportif du FC Metz, Pierre Dréossi, a rejoint le RC Lens. Cette arrivée pourrait pousser Georges Mikautadze à rejoindre le club Sang et Or. Pour ce faire, il leur faudra vendre un à deux joueurs, selon le journaliste Sacha Tavolieri.