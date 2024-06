Mercato : Un «extraterrestre» va quitter le PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement en Allemagne pour participer à l'Euro, Kylian Mbappé s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre dans sa vie de footballeur. Après sept ans, l'international français a annoncé son départ du PSG. Quelques jours plus tard, le Real Madrid officialisait son arrivée. Pour Rolland Courbis, la trajectoire du gamin de Bondy est impressionnante.

Kylian Mbappé n'a pas encore atterri en Espagne. Mais après l'Euro, le joueur débutera son parcours au Real Madrid. Le club merengue a officialisé son arrivée il y a quelques jours et pourrait le présenter à la presse lors du mois de juillet.

« C'est un extraterrestre »

Sur le plateau des Grandes Gueules du Sport , Rolland Courbis a tenu à rendre hommage à Mbappé. « Je regarde Mbappé en me disant 'est-ce que dans le parking il n'a pas une soucoupe volante, j'ai l'impression que c'est un extraterrestre’ » a confié l'ancien coach de l'OM.

Courbis est admiratif