Mercato : Le PSG au cœur d’un clash à 8M€ ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain est en pleine quête d’un attaquant pour remplacer Kylian Mbappé parti au Real Madrid. Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) n’est pas en passe de rejoindre le PSG au vu de la réticence du Napoli de le vendre. Et ce, bien que l’international géorgien ait donné son feu vert contractuel au comité directeur parisien.

Kylian Mbappé s’en est allé pour le Real Madrid à l’intersaison après un septennat effectué au PSG. Et à présent, la priorité du Paris Saint-Germain est de recruter un attaquant latéral afin de remplacer le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale comme le10sport.com vous l’a confié le 1er avril dernier. Et le journaliste Dominique Séverac l’a confirmé aux internautes du Parisien . « Paris cherche avant tout un ailier gauche et la priorité se nomme Khvicha Kvaratskhelia, qui évolue à Naples ».

«Nous voulons quitter Naples»

Et il se trouve que Khvicha Kvaratskhelia souhaite plier bagage après une année où il y a eu trois entraîneurs différents au Napoli. Son agent Mamuka Jugeli s’est lâché à Sport Imedi. « Nous voulons quitter Naples, mais maintenant, nous attendons tous l’Euro 2024. Avec Conte, Naples a de grands projets. Je suis sûr qu’ils se qualifieront à nouveau pour la Ligue des champions la saison prochaine et se battront pour le Scudetto. Mais cela ne veut pas dire que Kvaratskhelia veut rester là-bas, je ne le pense pas ».

Succession de Mbappé : Le pacte secret du PSG ! https://t.co/10dHmPqE6D pic.twitter.com/uNdCQznMCo — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

Kvaratskhelia a dit oui au PSG, Naples refuse de le vendre