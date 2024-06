Mercato : Il refuse 1 milliard d’euros… pour signer au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un successeur de Kylian Mbappé, le PSG a activé plusieurs pistes offensives cet été. Néanmoins, Khvicha Kvaratskhelia est la grande priorité du club parisien. Au point que son entourage ait ouvert la porte à un transfert cet été. D'ailleurs, son agent écarte même l'hypothèse d'un départ en Arabie Saoudite. Une bonne nouvelle pour le PSG.

Cet été, le PSG aura l'ambition de recruter un nouvel attaquant pour remplacer Kylian Mbappé qui s'est engagé avec le Real Madrid. Dans cette optique, la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia est la grande priorité. L'international géorgien serait même tombé d'accord avec le club de la capitale sur le plan contractuel. Mais pour que le transfert soit bouclé, il faudra que Naples accepte de le vendre, ce qui n'est pas gagné. C'est la raison pour laquelle le père de Kvaratskhelia a réclamé son départ.

Transferts : Le PSG reçoit une réponse officielle sur le mercato https://t.co/tojhWixEhJ pic.twitter.com/4zcnW460WS — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

«Je ne veux pas qu’il reste à Naples»

« Je ne veux pas qu’il reste à Naples. L’année dernière trois entraîneurs se sont succédé (Rudi Garcia, Walter Mazzarri et Francesco Calzona, ndlr) et il est difficile de jouer dans une telle situation. Il a travaillé avec quatre entraîneurs différents en deux ans, cela me préoccupe beaucoup », a confié Badri Kvaratskhelia.

Même pour un milliard, Kvaratskhelia n'ira pas en Arabie Saoudite