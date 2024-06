Nouvelle bombe sur le mercato du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un renfort offensif afin de compenser le départ de Kylian Mbappé qui s'est engagé avec le Real Madrid, le PSG a fait de Khvicha Kvaratskhelia sa grande priorité. Un accord aurait même été trouvé entre le club parisien et l'international géorgien, mais Naples s'oppose à son transfert. L'entourage du joueur a ainsi décidé de sortir du silence pour réclamer son transfert.

Alors que Kylian Mbappé a quitté le PSG pour s'engager avec le Real Madrid, le club parisien cherche un nouvel élément offensif d'envergure. Dans cette optique, un joueur fait figure de grande priorité, à savoir Khvicha Kvaratskhelia. L'ailier de Naples, qui va disputer l'Euro avec la Géorgie, serait même déjà tombé d'accord contractuellement avec le club de la capitale. Cependant, le club italien refuse catégoriquement de vendre son joueur. Par conséquent, l'entourage de Khvicha Kvaratskhelia a décidé de sortir du silence pour afficher une position claire. A commencer par son agent Mamuka Jugeli.

L'agent de Kvaratskhelia lâche une bombe

« Nous voulons quitter Naples, mais maintenant, nous attendons tous l’Euro 2024. Avec Conte, Naples a de grands projets. Je suis sûr qu’ils se qualifieront à nouveau pour la Ligue des champions la saison prochaine et se battront pour le Scudetto. Mais cela ne veut pas dire que Kvaratskhelia veut rester là-bas, je ne le pense pas. Je n’ai pas parlé de cette question avec Khvicha, le plus important pour lui, c’est l’équipe nationale. Notre objectif est l’équipe qui joue la Ligue des champions. Le pire, c’est que s’il reste ici, Khvicha perdra 1 an à cause de ça… nous sommes inquiets », assure-t-il auprès de Sport Imedi .

«Cela me préoccupe beaucoup»