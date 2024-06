Mercato - PSG : L’annonce énigmatique d’un agent, transfert en vue à Paris ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison en demi-teinte avec le PSG, Fabian Ruiz impressionne lors de ce début d'Euro avec l'Espagne, ce qui fait penser à son agent qu'il pourrait évoluer dans l'un des plus grands clubs espagnols, bien qu'il précise qu'il n'a jamais été proche de signer au Real Madrid ou au FC Barcelone.

Cette saison, Fabian Ruiz a alterné le bon et le moins avec le PSG, mais il était quand même le joueur choisi par Luis Enrique pour épauler Vitinha et Warren Zaïre-Emery dans les grands rendez-vous. Ce qui lui a permis d'être convoqué pour l'Euro et de réaliser un premier match impressionnant contre la Croatie (3-0). De quoi interpeller l'Espagne puisque Fabian Ruiz n'évolue plus en Liga depuis son transfert du Betis vers Naples en 2018. Son agent, Rodolfo Orife, estime d'ailleurs que Fabian Ruiz pourrait évoluer dans l'un des grands clubs espagnols.

«Il serait agréable de le voir dans l'un des grands clubs espagnols»

« Un joueur de ce niveau, et étant espagnol, il serait agréable de le voir dans l'un des grands clubs espagnols. Les circonstances sont ce qu'elles sont et il est maintenant très heureux à Paris », lance-t-il au micro de Carrusel Canalla pour La Cadena SER , avant de revenir sur l'intérêt du FC Barcelone et du Real Madrid par le passé.

«Ni le Barça ni le Real Madrid n'ont été proches de le signer»