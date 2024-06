Mercato : PSG : Réunion au sommet pour ce transfert à 100M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG souhaite activement recruter Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier géorgien est l’une des grandes priorités de la direction parisienne pour cet été, et à en croire les dernières déclarations de son agent, ce dernier souhaite quitter Naples au cours de ce mercato. Selon la presse transalpine, une réunion au sommet est prévue entre le clan du joueur de 23 ans et le club napolitain.

L’été s’annonce animé pour le PSG. Après avoir bouclé la venue de Matvey Safonov en provenance de Krasnodar, le club parisien souhaite poursuivre sur sa lancée au niveau d’un mercato estival ambitieux. La prochaine cible des dirigeants se nomme Khvicha Kvaratskhelia. Selon l’Equipe , un accord contractuel existe déjà entre le joueur de Naples et le club de la capitale, même si, pour le moment, les dirigeants italiens ne souhaitent pas se séparer du Géorgien.

« Nous voulons quitter Naples »

Mais ce dimanche, l’agent du joueur Makuma Jugeli a lâché une bombe en révélant que Khvicha Kvaratskhelia souhaitait quitter Naples : « Nous voulons quitter Naples, mais maintenant, nous attendons tous l’Euro 2024. Avec Conte, Naples a de grands projets. Je suis sûr qu’ils se qualifieront à nouveau pour la Ligue des champions la saison prochaine et se battront pour le Scudetto. Mais cela ne veut pas dire que Kvaratskhelia veut rester là-bas, je ne le pense pas. Je n’ai pas parlé de cette question avec Khvicha, le plus important pour lui, c’est l’équipe nationale. Notre objectif est l’équipe qui joue la Ligue des champions. Le pire, c’est que s’il reste ici, Khvicha perdra 1 an à cause de ça… nous sommes inquiets » .

Le directeur sportif de Naples va rencontre Kvaratskhelia