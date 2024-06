Transferts : Le PSG reçoit une réponse officielle sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Priorité du PSG, Khvicha Kvaratskhelia serait tombé d'accord avec le club parisien sur le plan contractuel. Cependant, Naples refuse de céder son international géorgien, ce qui a poussé l'entourage du joueur à réclamer publiquement son transfert. Mais le club italien a publié un communiqué pour réaffirmer son intention de conserver Kvaratskhelia.

Toujours en quête d'un nouvel attaquant pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG a fait de Khvicha Kvaratskhelia sa grande priorité. Un accord aurait été trouvé sur le plan contractuel, mais convaincre Naples s'avère plus que difficile. C'est la raison pour laquelle Mamuka Jugeli, l'agent de l'international géorgien, a pris la parole afin d'annoncer publiquement la volonté de son joueur de partir.

In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro… — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 16, 2024

Le clan Kvaratskhelia lâche une bombe

« Nous voulons quitter Naples, mais maintenant, nous attendons tous l’Euro 2024. Avec Conte, Naples a de grands projets. Je suis sûr qu’ils se qualifieront à nouveau pour la Ligue des champions la saison prochaine et se battront pour le Scudetto. Mais cela ne veut pas dire que Kvaratskhelia veut rester là-bas, je ne le pense pas. Je n’ai pas parlé de cette question avec Khvicha, le plus important pour lui, c’est l’équipe nationale. Notre objectif est l’équipe qui joue la Ligue des champions. Le pire, c’est que s’il reste ici, Khvicha perdra 1 an à cause de ça… nous sommes inquiets », assure-t-il auprès de Sport Imedi .

«Kvaratskhelia n'est pas sur le marché»