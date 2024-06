Mercato - OM : Un joueur vend la mèche pour son transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu’il semble en pleine rupture avec la direction de l’OM depuis plusieurs mois, Jonathan Clauss s’est confié sans détour sur son avenir. Et le latéral droit de l’équipe de France, parfaitement lucide sur le froid qui s’est installé avec ses dirigeants, semble déjà vendre la mèche pour son transfert à venir cet été.

Jonathan Clauss et l’OM, c’est bientôt la fin ? Le latéral droit âgé de 31 ans n’a plus qu’une année de contrat avec le club phocéen, et les relations se sont considérablement dégradées en interne depuis plusieurs mois. Critiqué publiquement par Mehdi Benatia pour son manque d’investissement et son niveau de jeu, Clauss n’a d’ailleurs plus qu’une année de contrat avec l’OM, et la tendance d’un transfert dès cet été semble d’ailleurs se préciser de semaine en semaine pour l’international français.

Clauss évoque son avenir

Interrogé au micro du média Carré , Jonathan Clauss a évoqué ses intentions pour le mercato estival et la possibilité d’un départ de l’OM : « Mon objectif premier il est là déjà, c’est d’être pleinement investi dans l’Euro avec L’Equipe de France. Et pour ce qui est de l’OM, comme je l’ai dit au départ, je ne suis pas forcément le premier à manifester mon envie de partir », confie l’ancien joueur du RC Lens.

« Si l’OM et moi y trouvons notre compte... »