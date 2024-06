Transferts : «Surprise», un joueur du PSG balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Transféré au PSG pour 20M€ lors du dernier mercato hivernal, Lucas Beraldo a rapidement eu droit à un temps de jeu conséquent au sein du club de la capitale, sous les ordres de Luis Enrique. Le défenseur central brésilien a évoqué son intégration express au Parc des Princes, qui a fait l’effet d’une surprise pour de très nombreux observateurs.

Méconnu du grand public européen au moment de son transfert au PSG pour 20M€ l’hiver dernier en provenance de São Paulo, Lucas Beraldo (20 ans) a pourtant rapidement eu l’occasion de prouver sa valeur avec Luis Enrique. Le jeune défenseur central brésilien a enchaîné les titularisations sous le maillot du PSG en profitant notamment des pépins physiques de Milan Skriniar, et son adaptation en a surpris plus d’un. Mais de son côté, Beraldo s’était préparé à ce que les choses aillent aussi vite à Paris…

« Pour vous c’était une surprise, mais... »

Interrogé en conférence alors qu’il se trouve actuellement en rassemblement avec le Brésil, Lucas Beraldo s’est confié sans détour sur son statut au PSG : « Quitter la maison et aller vivre seul apporte de la maturité plus rapidement. Pour vous c'était peut-être une surprise que je commence les matches, mais je me suis préparé. Je savais que l'opportunité ne pouvait passer qu'une seule fois, c'est ce que j'ai fait au PSG et en sélection », indique Beraldo.

Grand fan de Marquinhos