Transferts : La guerre va éclater entre le PSG et Barcelone ?

Thomas Bourseau

Le mercato d’été est lancé et le PSG a déjà officialisé la venue de Matvey Safonov. Le Paris Saint-Germain aurait des vues sur Luis Diaz, mais le FC Barcelone n’a clairement pas l’intention de laisser le champ libre au club parisien. Liverpool annoncerait d’ores et déjà la couleur pour le transfert de l’ailier colombien.

Le successeur de Kylian Mbappé se trouve-t-il à Liverpool ? Certes, la priorité absolue de la section sportive du PSG est Khvicha Kvaratskhelia qui veut quitter Naples d’après son agent et son père. Néanmoins, la presse faisait état d’un intérêt pour Luis Diaz de la part du Paris Saint-Germain. Le10sport.com vous a néanmoins dévoilé le 22 mars que le club parisien n’avait entrepris aucune démarche auprès du clan Diaz pour un transfert et que c’était une piste d’Antero Henrique qui ne travaille plus pour la direction du PSG.

Le PSG et le Barça se battent pour Luis Diaz ?

Pour autant, The Athletic assure que le PSG serait intéressé par le recrutement de Luis Diaz. Pire, les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient à l’instant T au coude à coude avec leurs homologues du FC Barcelone pour l’ailier colombien de Liverpool.

Diaz à Liverpool pour le début de l’été, et après ?