EXCLU - Mercato - PSG : Luis Diaz, les explications !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

A la recherche d’un joueur offensif pour prendre le côté gauche de son attaque la saison prochaine, le PSG serait déjà en quête d’un successeur à Kylian Mbappé. Parmi les pistes évoquées, le nom de Luiz Diaz a été cité. Le 10 Sport fait la lumière sur ce dossier.

Le PSG est déjà plongé dans son mercato estival à venir. Luis Campos a identifié plusieurs postes pour sa prochaine campagne de recrutement. Et le dossier le plus « dense » sera bien évidemment la succession de Kylian Mbappé. Pour cela, Paris souhaite mettre la main sur un ailier moderne capable de prendre le côté gauche et de s’imposer rapidement comme un incontournable du onze type de Luis Enrique. Un joueur à potentiel, avec une marge de progression et non avec une grande expérience. Ces dernières heures, le nom de Luis Diaz a été cité par nos confrères de Foot Mercato . L’international colombien de Liverpool coche, en effet, toutes les cases.

Une piste d’Antero Henrique

Le PSG s’intéresse-t-il vraiment à Luis Diaz ? Selon nos informations, Paris n’a entrepris aucune démarche auprès de Luis Diaz, de son entourage ou encore de Liverpool. Tout simplement parce que ce dossier n’est pas à l’étude sur le bureau de Luis Campos. Pourquoi cette rumeur ? Nos sources indiquent toutes la même explication : Antero Henrique… Homme de l’ombre et de confiance de Doha, le Portugais continue d’essayer de travailler sur plusieurs dossiers, de manière isolée. Sans concertation avec Luis Campos et les dirigeants officiels du PSG, Antero Henrique agit comme il le fait depuis deux ans. Et en interne, on s’interroge très clairement sur ses intentions réelles. Ses agissements donnent très souvent l’impression de vouloir destabiliser le club dans sa quête de Ligue des Champions plutôt que de l’accompagner vers l’atteinte de cet objectif…

EXCLU : QSI a bien pris les commandes sportives d’un club européen... https://t.co/mmggJ1CKvD pic.twitter.com/2WDXezr9NW — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) March 21, 2024

Raul Costa, un intime d’Antero Henrique

Sous contrat avec Liverpool jusqu’en juin 2027, Luis Diaz a confié la gestion d’une partie de ses intérêts à un avocat portugais, Raul Costa. Dans le même temps, Antero Henrique se serait associé avec ce même Raul Costa dans d’autres affaires, notamment du côté de Braga, où QSI a pris des parts à la fin de l’année 2022 (28%). Cette proximité explique d’autant plus de voir le nom de Luis Diaz associé à celui du PSG. En coulisses, Antero Henrique joue une nouvelle fois sa partie. D’après nos sources, du côté de l’état-major parisien composé de Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique et Luis Campos, Luis Diaz n’est aujourd’hui pas une piste du PSG.