Mercato - PSG : Après Mbappé, le Qatar a choisi sa nouvelle star !

Benjamin Labrousse

Depuis février, le PSG est officieusement au courant du départ de Kylian Mbappé en fin de saison. De ce fait, l’une des priorités parisiennes sur le prochain mercato estival se situe au niveau de l’aile gauche. Et la direction qatarie du club de la capitale aurait désigné le successeur du numéro 7 : il s’agit de Luis Diaz (Liverpool).

Quel avenir pour le PSG sans son leader ? Kylian Mbappé a décidé de quitter Paris après sept ans de vie commune, et devrait sauf énorme surprise, s’engager en faveur du Real Madrid. Désormais, une question subsiste : comment remplacer le Bondynois au sein du onze de Luis Enrique ? S’il paraît irremplaçable, le départ de Kylian Mbappé pourrait permettre au PSG de réaliser un gros transfert cet été.

Le PSG fait de Luis Diaz sa priorité !

Dernièrement, El Pais Colombie révélait que le club parisien s’intéressait de près à Luis Diaz. L’ailier colombien brille avec Liverpool, et correspond parfaitement au profil de joueurs recherchés par la cellule de recrutement du PSG. Si France Bleu avait nié cet intérêt parisien, Foot Mercato a lâché une bombe ce mercredi soir. En effet, le média révèle que Luis Diaz est bel et bien la grande priorité du Qatar pour le poste d’ailier sur le prochain mercato estival ! Selon FM , des contacts ont déjà eu lieu entre Paris et Raul Pais Da Costa, agent du joueur de 27 ans.

Liverpool n’est pas vendeur