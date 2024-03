Mercato - PSG : Il annonce une décision de Kylian Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le passage de Kylian Mbappé au PSG ne s'étirera pas au-delà de cette saison. Après sept ans de bons et loyaux services, le joueur français a pris la décision de quitter le club de la capitale. Un choix plus ou mois confirmé par Guy Stéphan, bras droit de Didier Deschamps. Mais le membre des Bleus l'assure, cela ne perturbe aucunement l'équipe de France.

Arrivé au PSG en 2017, Kylian Mbappé va tourner un important chapitre de sa carrière. En fin de contrat, le joueur de 25 ans a pris la décision de changer d'air durant l'intersaison. Il aurait déjà officialisé ses envies de départ auprès de ses dirigeants.

Mbappé - Real Madrid : Son rêve lui échappe, voilà pourquoi ! https://t.co/i5mbmlqmi3 pic.twitter.com/cRTEFKI8fe — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

Mbappé va quitter le PSG

Les joueurs de l'équipe de France ont également pris connaissance du choix de Kylian Mbappé comme l'a annoncé Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps. Mais il l'assure, cela n'a aucun impact négatif sur le groupe.

« Il semblerait qu'il ait pris une décision »