Mercato - PSG : Un transfert surprise à cause de Giroud ?

Thomas Bourseau

Clap de fin pour Olivier Giroud à l’AC Milan ? C’est en effet la tendance circulant dans la presse ces dernières heures. Et son éventuel rêve américain au Los Angeles FC pourrait déboucher sur le départ de Gonçalo Ramos du PSG… pour le club milanais d’après la presse étrangère.

Olivier Giroud arrive au terme de son contrat de trois ans à l’AC Milan. Et après une Serie A remportée en 2022 et une demi-finale de Ligue des champions la saison passée, le rideau va tomber sur son aventure chez les Rossoneri cet été. A en croire ESPN , c’est du côté de Los Angeles que le champion du monde devrait rebondir et plus particulièrement au LAFC où il retrouverait son ami Hugo Lloris arrivé cet hiver.

Un prêt de Gonçalo Ramos à Milan à cause du départ d’Olivier Giroud ?

Le départ d’Olivier Giroud forcerait l’AC Milan à recruter pas un, mais deux attaquants lors du mercato estival selon Calciomercato.com . Le portail transalpin dévoile ce mercredi que l’agent Jorge Mendes aurait la ferme intention de proposer au club lombard de miser sur Gonçalo Ramos par le biais d’un prêt. L’international portugais de 22 ans restera un joueur du PSG la saison prochaine puisque l’option d’achat de 60M€ a été levée par le club parisien à l’automne 2023. Le PSG acceptera-t-il cette opération ?

Ça recommence, le PSG va dépouiller un club européen ? https://t.co/RpheVF17NM pic.twitter.com/RxnsGl3M7C — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

L’AC Milan a des plans de secours au dossier Ramos