Mercato - PSG : Riolo balance sur un retour de Rabiot !

Adrien Rabiot arrive en fin de contrat l'été prochain. Le Français attire donc de nombreux concurrents, qui voient en lui l'opportunité de mettre la main sur un joueur très expérimenté, à moindre coût. Le milieu de terrain a récemment révélé qu'un retour au PSG pourrait être une possibilité. Selon Daniel Riolo, le club de la capitale ne ferait pas du joueur de la Juventus une priorité.

Le PSG risque d'être un dynamiteur du prochain mercato estival. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale s'apprête à perdre Kylian Mbappé, qui devrait rejoindre le Real Madrid. Les dirigeants parisiens veulent donc recruter un attaquant de classe mondiale, mais pas seulement.

Le PSG veut recruter au milieu de terrain

En plus d'un remplaçant à Kylian Mbappé, le PSG souhaite aussi se renforcer au milieu de terrain. Des gros noms sont annoncés, comme Bruno Guimarães ou bien Joshua Kimmich. Dernièrement, la piste Adrien Rabiot a refait son apparition. Le Français a affirmé qu'un retour à Paris ne faisait pas partie de ses priorités, mais que tout était possible.

Le PSG ne fait pas de Rabiot une priorité