Kombouaré arrive, le FC Nantes peut avoir des regrets

Mardi, Antoine Kombouaré a été nomme sur le banc du FC Nantes où il fait son retour moins d'un an après son départ. Le Kanak remplace ainsi Jocelyn Gourvennec qui laisse les Canaris dans une moins bonne position que celle à laquelle il les avaient récupéré après le licenciement de Pierre Aristouy. De quoi laisser des regrets aux Nantais ?

Le FC Nantes va connaître son troisième entraîneur de la saison, et c'est une tête bien connue des Canaris. En effet, Antoine Kombouaré a été choisi, un an après son licenciement, afin d'éviter la relégation pour les Canaris. Le Kanak remplace Jocelyn Gourvennec et récupère une équipe 16e de Ligue 1 alors que les Nantais étaient en milieu de tableau lorsque Pierre Aristouy a été démis de ses fonctions. De quoi laisser des regrets au FC Nantes ? Franck Kita répond.

FC Nantes : «Équipe de merde», premières tensions avec Kombouaré ? https://t.co/QD7Gw5e5c5 pic.twitter.com/gHDLCxdnvR — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

Des regrets de s'être séparés d'Aristouy ?

« Je ne pense pas à ce qui a été fait auparavant. Il nous reste 8 matches et je me concentre sur l'avenir. Je me concentre sur mobiliser les joueurs et le club pour qu'on tire tous dans la même direction. Est-ce que j'aurais dû faire comme ci ou comme ça ? On a forcément tous fait des erreurs si on en est là aujourd'hui. On a parlé de l'objectif maintien dès le début de la saison. J'aurais aimé avoir quelques points de plus. Les matches se jouent à pas grand-chose. Je ne me suis pas posé pour faire le pour et le contre des décisions qu'on a pu prendre. On fera le point en fin de saison », assure le directeur général du FC Nantes en conférence de presse, avant de poursuivre.

«A mi-saison, on est toujours dans la route pour le maintien»