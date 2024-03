Ça recommence, le PSG va dépouiller un club européen ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG devrait dynamiter le mercato pour compenser le départ de Kylian Mbappé, qui va à la fois laisser un vide sportif, mais également offrir un bol d'air sur le plan économique. Par conséquent, le club de la capitale va frapper fort et comme à son habitude, Luis Campos pourrait scruter le marché portugais. C'est Benfica qui pourrait en faire les frais.

En coulisses, le PSG prépare déjà son prochain mercato estival. L'objectif sera de compenser le départ de Kylian Mbappé, mais pas nécessairement en recrutant simplement un joueur susceptible de le remplacer. Ainsi, plusieurs postes pourraient être renforcés l'été prochain et c'est Luis Campos qui aura la tache de trouver les joueurs susceptibles de convenir à Luis Enrique. Et comme à on habitude, le conseiller sportif du PSG pourrait bien activer ses réseaux au Portugal.

PSG : Un duel à 100M€ se confirme sur le mercato ! https://t.co/Hsnb069jn4 pic.twitter.com/tzj5fDZIQk — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

Le PSG veut dépouiller Benfica

Et c'est bien Benfica qui pourrait en faire les frais. En effet, selon les informations du compte X PSGInside-Actus , le club de la capitale s'intéresse à quatre joueurs du club lisboète à commencer par João Neves. Le milieu de terrain portugais est très convoité et dispose d'une clause libératoire estimée à 120M€ ce qui rend son transfert compliqué. En défense, Antonio Silva est également suivi depuis plusieurs mois, et cet été, le PSG pourrait enfin passer à l'action. Marcos Leonardo est très apprécié, mais il s'agit d'une piste pour l'avenir puisqu'il a rejoint Benfica cet hiver. Enfin, Orkun Kökçü serait suivi depuis plusieurs années par Luis Campos. Néanmoins, bien que son profil plaise aux décideurs parisiens, le Turc n'est pas une priorité.

Luis Campos veut refaire le coup

Quoiqu'il en soit, le PSG semble bien décidé à poursuivre son recrutement au Portugal et plus particulièrement à Benfica, un club avec lequel Luis Campos entretient d'excellentes relations comme en témoigne le montage réalisé pour le transfert de Gonçalo Ramos, sans oublier les prêts de Julian Draxler et Juan Bernat qui ont rendu service aux Parisiens. De son côté, Cher Ndour était également arrivé au PSG en provenance de Benfica où son contrat s'était achevé. Autrement dit, Luis Campos compte bien poursuivre sur sa lancée.