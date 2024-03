PSG : Un chantier colossal se prépare sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le prochain mercato du PSG s'annonce brûlant. Et pour cause, avec le départ de Kylian Mbappé, le club parisien aurait plus de fonds pour se renforcer et devrait en profiter pour réaliser une importante revue d'effectif. Et l'un des principaux chantiers est déjà connu, puisqu'il s'agira de la défense centrale. Pour cela, les Parisiens ont déjà trois pistes.

Déjà très actif sur le mercato l'été dernier, le PSG devrait une nouvelle fois se renforcer drastiquement. Et pour cause, le départ de Kylian Mbappé va laisser un vide que les Parisiens devraient combler en se renforçant dans différents secteurs de jeu. Et la défense centrale sera probablement l'un des chantiers majeurs de Luis Campos. L'arrivée de Lucas Beraldo cet hiver a été bénéfique au PSG, mais entre les pépins physiques de Milan Skriniar, le déclin de Danilo Pereira, et l'inconstance de Marquinhos, ça devrait bouger dans ce secteur de jeu cet été.

Deux axiaux visés au Portugal ?

Ainsi, plusieurs joueurs peuvent débarquer à ce poste cet été selon les informations du compte X PSGInside-Actus . Comme souvent, Luis Campos prospecte notamment au Portugal pour trouver la perle rare et s'intéresserait à deux axiaux évoluant dans le championnat lusitanien à savoir Gonçalo Inacio (Sporting CP) et Antonio Silva (Benfica). La concurrence s'annonce rude, mais concernant le second cité, le PSG est positionné depuis plusieurs mois, puisqu'en octobre 2022, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Luis Campos s'intéressait à Antonio Silva.

Le PSG prépare un retour à la charge pour Yoro

Mais ce n'est pas tout. Le PSG a coché un troisième nom sur sa short-list en défense centrale à savoir celui de Leny Yoro. Déjà très intéressé par le jeune défenseur du LOSC cet hiver, le club de la capitale a prévu de revenir à la charge cet été, comme révélé par le10sport.com. Reste désormais à savoir quels seront les heureux élus.