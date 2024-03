PSG : L’avenir de Luis Enrique déjà en grand danger ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Rien ne laisse présager que le feuilleton de l'été concerne. Luis Enrique. Lié au PSG jusqu'en 2025, le technicien a laissé entendre qu'il resterait en poste la saison prochaine, malgré les critiques sur ses choix sportifs. Mais annoncé au FC Barcelone, le coach est envié, notamment par un ancien de la maison, qui aimerait bien lui chiper la place.

Qu'on se le dise, le PSG n'a aucune raison de changer d'entraineur. L'équipe de Luis Enrique est toujours en course pour remporter un triplé historique (Ligue des champions, Coupe de France, Ligue 1), malgré un effectif présenté comme plus faible sans Marco Verratti, Lionel Messi ou encore Neymar. Ses choix sportifs sont souvent au cœur des débats, mais Luis Enrique sait ce qu'il veut. Lié au PSG jusqu'en 2025, il s'est engagé sur un cycle de deux ans. Et cet exercice n'est que la première étape d'une aventure qui se poursuivra la saison prochaine. Raison pour laquelle il n'hésite pas à limiter le temps de jeu de Kylian Mbappé, sur le départ.

Mbappé - Real Madrid : Son rêve lui échappe, voilà pourquoi ! https://t.co/i5mbmlqmi3 pic.twitter.com/cRTEFKI8fe — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

« Je suis heureux »

« Oui, je suis heureux. Depuis que je suis ici, depuis qu’on m’a appelé il y a huit mois à Barcelone, je n’ai reçu que de l’affection de la part du club. On travaille en très bonne entente (avec al-Khelaïfi et Campos), pour un projet à moyen long terme. Tout se passe très bien. L’idée qu’on veut transmettre en France et en Europe, c’est une équipe qui veut avoir un style de jeu très clair, qui plait aux supporters. On défend un club, une ville » a déclaré Luis Enrique. Visiblement pas le discours d'une personne malheureuse au PSG.

Le poste d'entraîneur est convoité

Mais Luis Enrique résistera-t-il aux sirènes du FC Barcelone, qui voit en lui le potentiel successeur de Xavi ? Et en cas de départ, qui le remplacerait ? Selon le journaliste italien Alfredo Pedulla, Thiago Motta serait prêt à signer son grand retour au PSG. A moins que le club parisien ne jette son dévolu sur une autre pointure comme José Mourinho ou encore Antonio Conte.



Et vous, que conseillerez-vous au PSG ? A vos votes !