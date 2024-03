Mercato - PSG : Nouvelle galère pour le club après Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant l'une des grandes priorités du PSG pour le prochain mercato estival, Joshua Kimmich semble être le renfort tant attendu dans l'entrejeu de Luis Enrique. Mais le milieu de terrain allemand du Bayern Munich a d'autres plans, et en plus du départ de Kylian Mbappé, le PSG devrait donc essuyer le refus de Kimmich cet été.

Le prochain mercato estival promet d'ores et déjà d'être très animé au PSG ! Première certitude, et non des moindres, Kylian Mbappé quittera le club de la capitale puisqu'il a décidé de ne pas prolonger son contrat qui arrive à expiration. Le capitaine de l'équipe de France s'apprête donc à rejoindre le Real Madrid, et il ne s'agit pas de la seule mauvaise nouvelle du moment pour le mercato estival du PSG.

Mercato : Le PSG va rater un grand retour ? https://t.co/k7QqUPBHZy pic.twitter.com/0oF7PyWms5 — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

Kimmich ciblé par le PSG...

En effet, depuis plusieurs semaines, le nom de Joshua Kimmich (29 ans) est évoqué avec insistance pour venir renforcer le PSG, d'autant que le robuste milieu de terrain allemand n'aura plus qu'une année de contrat avec le Bayern Munich en fin de saison. Mais il a déjà tranché pour son avenir...

... mais il ne viendra pas