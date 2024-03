Mbappé - PSG : Il annonce une grosse erreur en direct

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé s’apprête à rejoindre le Real Madrid. Néanmoins, et malgré sa volonté de disputer les JO l’été prochain, l’attaquant français ne sera vraisemblablement pas libéré par le club merengue. Et selon Stéphane Guy, Mbappé aurait pu atteindre cet objectif s’il avait quitté le PSG pour Madrid en 2022.

Kylian Mbappé et le PSG, la fin approche ! Le départ en fin de saison est déjà acté pour le capitaine de l’équipe de France, qui arrive au terme de son contrat et rejoindra donc le Real Madrid à cette échéance. Problème : le club merengue a d’ores et déjà fait savoir qu’il ne libèrerait aucun de ses joueurs français pour les Jeux Olympiques, et Mbappé semble donc bien parti pour rater ce tournoi.

Mercato : Le PSG va rater un grand retour ? https://t.co/k7QqUPBHZy pic.twitter.com/0oF7PyWms5 — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

« Sa carrière aurait pris une autre tournure si... »

Interrogé au micro de l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, le journaliste Stéphane Guy a évoqué l’évolution globale de la carrière de Kylian Mbappé ces dernières années. Et selon lui, l’attaquant français a fait une grosse erreur en prolongeant son contrat in-extremis en 2022 avec le PSG : « Est-ce que Mbappé est un joueur en progrès depuis deux ans ? Je ne trouve pas. Je ne pense pas que sa carrière ait pris une nouvelle tournure ces deux dernières années, et je pense qu’elle en aurait pris une s’il était allé au Real Madrid », estime Guy.

« S’il était parti au Real Madrid... »