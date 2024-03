Mercato : Zidane réalise le rêve d’une star !

Thomas Bourseau

Eden Hazard n’a pas eu la réussite escomptée au Real Madrid pendant ses quatre ans passés au sein du club merengue. Cependant, quand bien même il a été élu la recrue la plus décevante de l’histoire du Real Madrid par un sondage de Marca en 2020, Hazard a vécu son rêve sous Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane avait effectué son grand retour sur le banc du Real Madrid quatre mois plus tôt. Et en juillet 2019, Eden Hazard débarquait de Chelsea contre une somme avoisinant les 115M€. Néanmoins, celui qui avait fait les beaux jours des Blues pendant sept saisons où il rafla six trophées majeurs, n’a jamais pu retrouver son niveau d’antan à la Casa Blanca.

Eden Hazard voulait à tout prix être entraîné par Zinedine Zidane

Et pour cause, Eden Hazard a vu son aventure madrilène de quatre ans être minée par les blessures. Résultat, Hazard a enregistré plus de blessures que de buts marqués en faveur du Real Madrid comme The Evening Standard l’a souligné ce mardi dans le cadre d’une interview avec l’ancien du LOSC, de Chelsea et du Real Madrid.

«Quand je regarde en arrière, et que vous voyez des photos de moi portant le maillot blanc du Real Madrid, je suis fier»