Mercato : Après Mbappé, le PSG va perdre six joueurs ?

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes cet été. Dans la même situation contractuelle que le numéro 7 parisien, six autres joueurs pourraient également partir librement et gratuitement cet été. Il s'agit de Layvin Kurzawa, Keylor Navas, Ethan Mbappé, Alexandre Letellier, Sergio Rico et de Senny Mayulu.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé que sa septième saison à Paris sera la dernière. En effet, le numéro 7 de Luis Enrique a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le club rouge et bleu librement et gratuitement à la fin de son contrat.

PSG : Mbappé aux JO 2024, la réponse cash de Thierry Henry https://t.co/Gpp9qDmtGl pic.twitter.com/eVY161JNYo — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

Mbappé va quitter le PSG pour 0€

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé se dirige vers le Real Madrid. En pole position devant Manchester United et Liverpool, le club merengue va accueillir la star de 25 ans cet été, à moins d'un énorme retournement de situation.

Six autres joueurs du PSG sont en fin de contrat

Tout comme Kylian Mbappé, six autres joueurs du PSG sont en fin de contrat le 30 juin. Il s'agit de Layvin Kurzawa (31 ans), Keylor Navas (37 ans), Ethan Mbappé (17 ans), Alexandre Letellier (33 ans), Sergio Rico (30 ans) et de Senny Mayulu (17 ans). Ainsi, le PSG pourrait perdre sept joueurs pour 0€ au total cet été. Affaire à suivre...