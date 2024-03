Mercato : Une star lâche sa réponse au Real Madrid

Hugo Chirossel

En plus de Kylian Mbappé, le Real Madrid travaille sur d’autres dossiers pour son prochain mercato estival. En ce sens, les Merengue veulent notamment s’attacher les services d’Alphonso Davies. Bien que le Bayern Munich n’ait pas encore renoncé à l’idée de le prolonger, l’international canadien serait décidé à rejoindre la Casa Blanca.

En attendant la signature de Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait avoir trouvé son prochain latéral gauche. Depuis plusieurs semaines, la Casa Blanca est annoncée sur la piste d’Alphonso Davies, lui qui n’a plus qu’un an et demi de contrat avec le Bayern Munich.

Le Bayern Munich veut prolonger Davies mais…

Comme l’a récemment déclaré Christoph Freund, le Bayern Munich de son côté n’a pas encore renoncé à la possibilité de le prolonger : « Des conversations sont en cours et elles progressent de manière positive et ouverte. Nous verrons dans les semaines à venir comment elles évolueront », a déclaré le directeur sportif bavarois. Sauf que d’après les informations de AS , Alphonso Davies a déjà fait son choix quant à son avenir.

Davies décidé à rejoindre le Real Madrid