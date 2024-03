PSG : Mbappé aux JO 2024, la réponse cash de Thierry Henry

Axel Cornic

A quelques semaines des Jeux Olympiques de Paris 2024, les débats font rage autour de la possible présence de Kylian Mbappé, qui a souvent clamé haut et fort vouloir y être. Mais son avenir flou qui oscille encore entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ne rend pas la tâche simple à Thierry Henry, sélectionneur de l’équipe de France espoirs.

Verra-t-on Kylian Mbappé guider la France du football cet été, comme le fera Antoine Dupont avec celle du rugby ? Les plus grandes stars du sport français souhaitent participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024, mais la situation semble très différente en fonction des cas... surtout pour la star du PSG.

PSG : Zaïre-Emery veut imiter Mbappé ! https://t.co/x9BqnvTsWn pic.twitter.com/NqniZTTVnr — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

Pas de JO pour Mbappé ?

Car son contrat se termine le 30 juin prochain et selon RMC Sport , il aurait d’ores et déjà annoncé son départ au président Nasser Al-Khelaïfi ainsi qu’à ses coéquipiers. Sa destination favorite semble être le Real Madrid, ce qui pourrait poser justement un problème pour les JO 2024 !

« Est-ce qu’il pourra venir ? Il sera où ? Ça reste la décision du club »