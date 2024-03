Zidane à l’origine du «pire transfert» du Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Eden Hazard n’a jamais pu faire rêver les socios du Real Madrid comme ce fut le cas pendant sept ans avec les supporters de Chelsea. Et pour cause, ses blessures ont compliqué la donne en Espagne au point qu’il a reçu une étiquette peu flatteuse de Marca. Pour autant, Zinedine Zidane l’a fait rêver.

A l’occasion d’un sondage réalisé par le journal Marca en 2020, soit l’année suivant le transfert d’Eden Hazard au Real Madrid en provenance de Chelsea pour 115M€, le quotidien madrilène faisait un triste constat. En effet, Hazard était élu la recrue la plus décevante de l’histoire du club merengue.

Eden Hazard, recrue la plus décevante de l’histoire du club selon Marca

L’investissement XXL effectué par le Real Madrid n’a en effet pas porté ses fruits. Si bien qu’Eden Hazard a souvent été annoncé sur le départ pendant ses quatre années passées dans la capitale espagnole. Et pourtant, lui qui a été miné par les blessures pendant son aventure madrilène, ne regrette pas ce transfert initié par Zinedine Zidane, son idole, à l’été 2019.

Hazard a vécu son «rêve» grâce à Zidane au Real Madrid