Mercato - PSG : Une légende balance le transfert de Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà acté son départ pour la fin de saison et s’engagera libre avec le Real Madrid à l’été 2024. Un feuilleton qui fait couler beaucoup d’encre, et Thierry Henry a publiquement confirmé en conférence de presse le futur transfert du capitaine de l’équipe de France…

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé quittera le PSG à l’issue de la saison puisqu’il a décidé de ne pas prolonger son contrat, et en a informé sa direction le 15 février dernier. Selon toute vraisemblance, il devrait prendre la direction du Real Madrid pour la suite de sa carrière, même si aucune de ces nouvelles n’a pour le moment été officialisée, ni par le PSG ni par le clan Mbappé. Et pourtant, Thierry Henry a vendu la mèche.

Mbappé - PSG : Une terrible nouvelle tombe à l’étranger ! https://t.co/RUVP4KhVX0 pic.twitter.com/rhnWnM1EL2 — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

Henry répond sur Mbappé

Interrogé en conférence de presse lundi, Thierry Henry a évoqué la participation déjà compromise de Kylian Mbappé aux prochains Jeux Olympiques, puisque le Real Madrid refuse de céder ses joueurs français : « Une catastrophe en terme d’image si Mbappé rate les JO ? Ouh... ça c'est une question pour Tony Estanguet (président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024). Vous me mettez dans un autre rôle là. Encore une fois, on va essayer de faire ce qu'il y a à faire au niveau des clubs car on ne sait toujours pas où il va aller », indique l’ancienne légende de l’équipe de France et d’Arsenal.

« On sait qu’il va partir »