Départ de Mbappé : Luis Enrique évite la crise au PSG ?

Kylian Mbappé a fait le choix de s’en aller en fin de saison et a mis le président Nasser Al-Khelaïfi au parfum. Depuis, le PSG prépare l’après-Mbappé et plus particulièrement Luis Enrique qui a mis en place une gestion du temps de jeu du Français en s’attirant de vives critiques. Mais la crise a été évité grâce à l’entraîneur du Paris Saint-Germain d’après le journaliste Laurent Perrin.

Le 13 février dernier, au détour d’une discussion avec Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé a communiqué sa décision au président du PSG au sujet de son avenir : quitter le club en tant qu’agent libre au terme de la saison. C’est en effet l’information que L’Équipe publiait 48 heures après ladite entrevue entre les deux hommes.

«Luis Enrique a réussi un énorme exploit : on a passé le cap du départ de Mbappé sans crise»

Depuis, Luis Enrique est en gestion du temps de jeu de Kylian Mbappé en Ligue 1, prétextant qu’il faut que le PSG se prépare dès maintenant à la réalité de la situation qui arrive : vivre sans Mbappé. Son management a été pointé du doigt par certains observateurs comme Daniel Riolo ou encore Habib Beye. Néanmoins, du point de vue du journaliste du Parisien Laurent Perrin, l’entraîneur espagnol a réalisé un coup de maître à ce sujet. « Luis Enrique a réussi un énorme exploit : on a passé le cap du départ de Mbappé sans crise. Et dans l’histoire du PSG, arriver à digérer ça, c’est-à-dire sans doute le plus grand joueur de l’histoire du foot français qui quitte le PSG, qui l’annonce en plein milieu de saison...Ça aurait pu déstabiliser l’ensemble du truc ».

