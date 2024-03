Départ de Mbappé : Le vestiaire de l'équipe de France réagit !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé devrait changer de club durant l'intersaison. Son départ du PSG est d'ores et déjà acté, et tout porte à croire que le joueur français rejoindra le Real Madrid à l'issue de son contrat. Mais présent en conférence de presse ce mardi, Adrien Rabiot a refusé d'en dire plus sur la prochaine destination de son coéquipier.

Présent à Clairefontaine cette semaine, Kylian Mbappé fait toujours autant parler. Ce mardi en conférence de presse, les journalistes ont questionné Warren Zaïre-Emery et Adrien Rabiot sur l'avenir du joueur, sous contrat avec le PSG jusqu'en juin prochain.

Sa présence aux JO remise en question

Sauf incroyable surprise, Mbappé devrait poursuivre sa carrière au Real Madrid. Une arrivée qui ne se sera pas sans sacrifice. Par exemple, le joueur de 25 ans ne devrait pas se rendre à Paris l'été prochain afin de disputer les Jeux Olympiques.

Rabiot botte en touche