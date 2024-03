Transferts : Cette star va recaler le PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le Bayern, Joshua Kimmich aurait alerté le PSG. En effet, le club de la capitale voudrait profiter de la situation de la star allemande pour la recruter cet été. Toutefois, Joshua Kimmich ne serait pas intéressé par l'idée de signer au PSG, privilégiant d'autres écuries européennes.

Pour renforcer son effectif en 2024, le PSG aurait identifié le profil de Joshua Kimmich cet hiver. Alors que l'Allemand est engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec le Bayern, le club de la capitale souhaiterait en profiter pour le recruter. Toutefois, Joshua Kimmich devrait recaler le PSG.

Kimmich n'est pas intéressé par le PSG

Selon les informations de Sky Allemagne , Joshua Kimmich ne serait toujours pas emballé par l'idée de signer vers le PSG. Au contraire, cinq autres écuries européennes auraient les faveurs du joueur polyvalent du Bayern.

Une bataille entre le Real, le Barça, City, Liverpool et Arsenal ?