PSG : C’est terminé pour Mbappé, il annonce du lourd !

Benjamin Labrousse

Au cours du mois de février, Kylian Mbappé a acté son départ du PSG en fin de saison. Désormais, tout indique que c’est au Real Madrid que la star de 25 ans poursuivra sa carrière. Interrogée sur la future destination du Bondynois, la légende Thierry Henry estime que l’attaquant parisien sera extrêmement performant, et ce peu importe son futur club.

A 25 ans, Kylian Mbappé a décidé de donner un nouveau tournant à sa carrière. Après sept saisons au PSG dont il est depuis mars 2023, le meilleur buteur de l’histoire, l’attaquant français va s’en aller à l’issue de son contrat en juin prochain. Si le10sport.com vous a révélé en exclusivité fin février que Kylian Mbappé disposait de trois propositions sur la table, c’est bel et bien du côté du Real Madrid que le prodige de Bondy va s’engager.

PSG : Zaïre-Emery interpelle Mbappé pour son départ ! https://t.co/1wgpA8c2Yz pic.twitter.com/n417v09aGl — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

« On parle d’un monstre là »

Interrogé par les lecteurs du Parisien sur son choix de quitter le PSG pour le Real Madrid, Thierry Henry s’est montré très clair à propos du numéro 7 : « Kylian peut aller où il veut, il rendra le choix bon. Que ce soit au Real — puisque tout le monde pense que c’est évident alors qu’on peut se tromper — ou ailleurs, Kylian sera bon quel que soit l’endroit où il ira. On parle d’un monstre là. Soyons contents qu’il soit français. Kylian, tout le monde nous l’envie » .

« À l’étranger, ils nous envient grave »