Un retour au PSG, ce joueur de Deschamps répond enfin !

Axel Cornic

Parti du Paris Saint-Germain en 2019 dans des circonstances assez particulières, Adrien Rabiot a souvent été lié à un possible retour dans le club qui a lancé sa carrière professionnelle. Présent en conférence de presse ce mardi à Clairefontaine, le milieu de la Juventus s’est enfin exprimé sur ce sujet épineux.

Parmi les premiers jeunes joueurs à se faire une place dans le projet QSI, Adrien Rabiot a sans aucun doute une place spéciale dans le cœur des supporters du PSG. Son départ a toutefois laissé des traces très profondes, avec la direction qui avait décidé à l’époque de le mettre en tribune pendant six mois face à son refus de prolonger.

« Ça reste quand même compliqué quand on sait comment cela s'est terminé »

Cela n’a finalement pas empêché qu’il soit régulièrement lié à un retour au PSG depuis son départ en 2019, notamment lors du dernier mercato lorsqu'il était libre de tout contrat. Interrogé sur ce sujet, Adrien Rabiot n'a pas totalement fermé la porte. « Depuis que je suis parti à la Juve, chaque été on associe mon nom au PSG. C'est très flatteur d'une part. Après, cela reste quand même compliqué quand on sait comment cela s'est terminé. Bien sûr dans le football il ne faut fermer aucune porte mais ce ne sera pas ma priorité » a expliqué le milieu de terrain de la Juventus, présent lors de la conférence de presse de l'équipe de France ce mardi.

« Mon avenir ? Je ne suis pas pressé de prendre une décision »