Équipe de France : C’est fichu pour un coup légendaire de Griezmann

Plaque tournante de Didier Deschamps en équipe de France, Antoine Griezmann a enchaîné une série de 84 matchs d’affilée chez les Bleus depuis juin 2017. Mais en raison d’une blessure à la cheville, ladite série prend fin en ce mois de mars 2024. Un coup dur pour Griezmann qui aurait voulu atteindre les 100 rencontres. Cependant, son rêve reste intact : remporter l’Euro.

Antoine Griezmann n’a plus raté un match de l’équipe de France depuis juin 2017. C’est simple, le vice-capitaine des Bleus a enchaîné 84 rencontres de suite avec la sélection tricolore, mais sa folle série va s’arrêter là. Touché à la cheville droite le 20 février dernier pendant le 1/8ème de finale aller de Ligue des champions entre l’Inter et l’Atletico de Madrid (1-0), Griezmann devait être éloigné des terrains pendant six semaines, mais a écourté sa période d’indisponibilité pour le retour face à l’Inter le 13 mars dernier selon L’Équipe . Un choix payant puisque les Colchoneros ont inversé la tendance en se qualifiant au bout du suspense (2-1 et victoire aux tirs au but), mais qui a coûté à Griezmann.

La série de Griezmann s’arrêtera donc à 84, il espérait les 100 matchs d’affilée chez les Bleus

En effet, sentant que sa cheville n’était pas rétablie, Antoine Griezmann a débarqué à Clairefontaine sachant qu’il ne s’y éterniserait pas d’après L’Équipe . Dégoûté, le champion du monde tricolore aurait espéré atteindre la barre des 100 matchs d’affilée joués avec l’équipe de France à en croire le quotidien sportif. En revanche, Griezmann se consolerait de par le fait que son record de 84 matchs de suite ne sera pas battu de sitôt.

Griezmann prend son mal en patience et rêve de l’Euro !